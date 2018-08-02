В Германии снижается число получателей образовательной ссуды Bafög

Берлин, , 12:14 — REGNUM В Германии продолжает снижаться число учащихся, получающих стипендию-ссуду на обучение Bafög, передает немецкий телеканал N-TV 2 августа.

По данным немецкого Федерального статистического управления, в 2017 году Bafög получили 782 тыс. студентов. Это на 41 тыс. или на 5% меньше, чем в 2016 году. При этом возросла сумма, выдаваемая одному человеку. Расходы государства выросли на €70 млн (или 2,4%). Таким образом, в среднем финансируемый студент получил €499 в месяц, школьник — €456.

Bafög — средства, выделяемые на образование молодым людям, подавшим заявку на финансовую помощь и соответствующим определенным критериям. Студенты обязаны вернуть государству 50% полученной суммы в течение 20 лет.