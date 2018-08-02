В Сирии шесть раз за сутки нарушен «режим тишины» — Минобороны РФ

Дамаск, , 11:56 — REGNUM Шесть нарушений режима тишины зафиксировали на территории Сирии за минувшие сутки. Об этом говорится в четверг, 2 августа, в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, размещенном на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии … зафиксировано 6 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 3, Алеппо — 2 и Хама — 1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкой частью представительства не было зафиксировано нарушений перемирия на территории страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перемирие на территории Сирии было объявлено с часа ночи 30 декабря 2016 года.