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В Германии начинается суд над распространителями детской порнографии

Общество

Перед судом предстанут четверо руководителей крупной подпольной интернет-платформы

Лимбург, Германия, 2 августа 2018, 11:42 — REGNUM  В Германии начинается судебный процесс над руководителями крупной интернет-платформы «Элизиум», распространявшей детскую порнографию, передает немецкий телеканал N-TV 2 августа.

Перед судом Лимбурга предстанут четверо мужчин из Гессена, Баден-Вюртемберга и Баварии, ответственные за публикацию и распространение детской порнографии. Свою деятельность они осуществляли в скрытой сети даркнет.

Платформа Элизиум была закрыта в июне 2017 года. На ней были зарегистрированы более 111 тыс. учетных записей.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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