Ошибка математика: золотая медаль Филдсовской премии похищена в Бразилии

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 11:31 — REGNUM В Бразилии у лауреата Филдсовской премии в области математики — учёного Кембриджского университета Коучера Биркара через полчаса после награждения была украдена золотая медаль. Об этом пишет газета The Guardian.

По сведениям издания, Биркар положил медаль Филдсовской премии, которую называют «Нобелевской премией для математиков» в портфель, однако вскоре он обнаружил, что кейс пропал.

Сотрудники службы безопасности центра, в котором проходила церемония награждения, обнаружили выброшенный злоумышленниками портфель, однако награды примерной стоимостью в $4 тыс. там уже не оказалось. В настоящее время правоохранители ищут двоих подозреваемых в дерзкой краже.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля московский студент, оставивший в шкафчике раздевалки фитнес-центра ценные вещи, лишился денег и драгоценностей на сумму около 5,5 млн рублей.

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