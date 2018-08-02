Роскомнадзор включил Burger King в план проверок на 2019 год

Москва, , 11:21 — REGNUM Компания Burger King в России будет проверена на предмет исполнения закона о хранении персональных данных в 2019 году. Сообщение об этом опубликовано 2 августа на странице Роскомнадзора в соцсети «Вконтакте».

"Мы включили Burger King в план проверок на будущий год», — отметили в ведомстве.

Проверка состоится в связи с жалобами пользователей на возможную утечку данных через приложение Burger King. Обращения пользователей, выходящие за пределы полномочий Роскомнадзора, отправлены в службу, ответственную за безопасность российских граждан.

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В ведомстве также пояснили, что не могут быстро инициировать внеплановые проверки, включая столь резонансные поводы. Однако деятельность компании будет проверена «по всей строгости закона».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о возможной утечке данных пользователей через мобильное приложение для скидок в сети Burger King. Так, пользователи обратили внимание, что видео, записанное с экрана смартфона, отправляется на сервер компании.

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