В Подмосковье выросло число выданных лицензий на продажу алкоголя

Красногорск, , 11:19 — REGNUM В 2018 г. в Подмосковье число выданных лицензий на продажу алкоголя выросло на 4,6% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников официальному порталу правительства Московской области.

«На 1 июля 2018 года — 10 136 (выдано лицензий), — уточнил Посаженников. — За последний год рост составил 4,6%».

Министр потребительского рынка и услуг региона напомнил, что на 1 июля 2017 года было выдано 9688 лицензий.

Читайте также: В цехе в подмосковном Ступино бутлегеры разливали палёный алкоголь

А также: 16 тыс. бутылок контрафактной алкогольной продукции изъято в Подмосковье