С Колымы за полгода уехали почти 4,5 тыс. человек

Магадан, Магаданская область, , 11:34 — REGNUM Миграционная убыль в Магаданской области с января по июнь 2018 года составила 1137 человек: уехали 4450 жителей, приехали — 3313, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта курирующего регион управления государственной статистики.

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В основном люди уезжают в другие регионы России. Такой выбор сделали 3764 жителя Колымы. Ещё 686 человек уехали в другие страны.

В с каждым годом Магаданскую область покидают всё больше людей. Так, за первую половину 2017 года из региона уехали 3998 человек, а миграционная убыль составляла всего 146 жителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, с января по май 2018 года численность населения макрорегиона уменьшилась более чем на 20 тыс. человек. В антилидерах по миграционной убыли населения — Хабаровский край и Якутия.