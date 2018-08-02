Назван срок поступления мотоцикла проекта «Кортеж» в спецгараж Кремля

Москва, , 11:01 — REGNUM Мотоцикл проекта «Кортеж», который выйдет на рынок под брендом «Иж» и будет продаваться в РФ и за рубежом, поступит в специальный гараж Кремля в 2019 году. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

«В спецгараже его (мотоцикла проекта «Кортеж») нет, — сказал собеседник агентства. — Как только он будет готов, обещали в 2019 г.».

17 мая 2018 г. глава Ростеха Сергей Чемезов в беседе с президентом России Владимиру Путину заявил, что Ростех разработал мотоцикл к линейке «Кортеж», однако не успел его еще довести до ума.

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