20 minutes: Синее вино – маркетинговый ход?

Париж, , 11:04 — REGNUM Этим летом во Франции появилось несколько марок синего вина. Что это — маркетинговый ход? Французская газета 20 minutes попыталась разобраться.

Если потребители проявляют энтузиазм к новому вину, то сами специалисты относятся довольно скептически.

Многие с долей сомнения относятся к этому вину, которое впервые было произведено в Испании.

Глава компании «Vindigo» Рене Ле Бейла утверждает, что синее вино на 100% натурально. Компания, которая продает его в регионе Окситания, Франция, гарантирует, что это на самом деле белое вино, которое естественно «окрашено» с помощью пигмента, найденного в пульпе красного винограда.

«Синее вино — это чистый маркетинговый ход. Это почти оскорбление», — заявил французский сомелье Паскаль Дюран-Фонтанель.

«В моей семье мы в течение трех столетий занимаемся виноделием, поэтому у меня традиционное видение вина. Но мне также любопытно. Если мне предложат, я попробую», — добавил он.