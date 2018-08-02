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Исключение самозанятых из Трудового кодекса имеет смысл только в Москве?

Общество

По мнению эксперта, правительство старается вывести из тени большое количество людей, работающих за наличный расчет, укрытый от государства

Москва, 2 августа 2018, 12:28 — REGNUM  Внесение изменений в Трудовой кодекс в части исключения деятельности самозанятых и работодателей — физических лиц без принятия закона, определяющего правовой статус самозанятых, не имеет смысла, считает адвокат МАБ «Адвокаты и бизнес» Михаил Романов. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, данная инициатива может быть актуальна в московских реалиях, так как подавляющее большинство самозанятых граждан сконцентрировано именно в Москве.

«В этом отношении выведение таких работников из-под действия Трудового кодекса имеет смысл, поскольку на практике мало кто оформляет отношения с самозанятыми в соответствии с ТК РФ. Причины тому и сложность полного оформления работника, и дополнительные отчисления в бюджет — что увеличивает цену услуг, да и дополнительная ответственность работодателя, которую никто не хочет на себя брать», — подчеркнул Романов.

Он добавил, что установление упрощённого статуса самозанятых лиц, вероятнее всего, станет стимулом для части таких работников и работодателей выйти из тени и официально оформить свои отношения, чтобы получить определенную защиту в спорных ситуациях.

«Хотя за это придётся заплатить государству некий процент своих доходов, который ляжет на плечи фактически обеих сторон договора. Соотношение такой платы и преимуществ, получаемых от официального оформления, и будет решающим фактором для принятия решения о выходе из тени», — отметил он.

Романов подчеркнул, что обсуждение внесения правок в ТК РФ считает возможным только в комплексе с обсуждением нового законопроекта о статусе самозанятых лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве труда РФ сообщили, что ведомство разрабатывает новый закон, который будет регулировать деятельность самозанятых граждан. Они будут выведены из-под действия Трудового кодекса.

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