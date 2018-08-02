Дело о бомбоубежище в Чебоксарах: детали

Чебоксары, , 10:52 — REGNUM В деле о бомбоубежище в центре столице Чувашии вынесено очередное судебное решение. Помещение бомбоубежища, в котором был бар, освобождено, но встал вопрос о приведении его в соответствии с техническим паспортом. Ответчик проиграл дело о приостановлении исполнительного производства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на определение Арбитражного суда Чувашии, вынесенное в июле 2018 года.

Речь идёт о бомбоубежище в центре Чебоксар, расположенном с обратной стороны входа в Центральный универмаг. Это убежище гражданской обороны площадью 317,4 кв. метров. С требованием об освобождении помещения и приведения его в соответствии с требованиями по эксплуатации защитных сооружений обратилось в суд территориальное управление Росимущества в ноябре 2015 года.

Согласно документу, иск был мотивирован нарушением условий договора о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также выполнением мероприятий гражданской обороны. На демонтаж и вывоз оборудования ведомство предлагало предоставить один месяц со дня вступления решения суда в законную силу, на приведение в соответствии с техническим паспортом — три месяца.

До вынесения решения суда, в январе 2016 года, помещение было освобождено. В феврале суд обязал акционерное общество «Центральный универмаг» привести бомбоубежище в соответствии с техническими требованиями. В частности, речь шла о демонтаже ряда возведённых перегородок и восстановления разрушенных перегородок, восстановлении четырех расширительных камер, электросиловой и осветительной проводки, ремонта пяти дверей, установки семи ставней, а также конкретных моделей предварительных фильтров, герметических клапанов, фекального насоса, четырёх противовзрывных устройств УЗС-1.

31 марта 2016 года во исполнение решения суда был выдан исполнительный лист. Ответчик подал в суд о приостановлении исполнительного производства «до представления взыскателем проектно-сметной документации на убежище гражданской обороны». Это обстоятельство, по мнению ответчика, затрудняет исполнение решения. В июле 2018 года Арбитражный суд Чувашии отказал заявителю, ссылаясь на то, что нет оснований, обязывающих суд остановить исполнительное производство. Определение суда может быть обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Чебоксарах произошло ЧП на месте другого бомбоубежища — при строительства кадетского корпуса. По предварительным данным, автомобиль провалился на глубину пять метров на месте тоннеля бомбоубежища. Водителю «удалось выбраться из кабины автомобиля, но произошел еще один обвал, повлекший его смерть». По данному факту СУ СКР по Чувашии завело уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Читайте также: За ликвидацию последствий обвала бомбоубежища в Чувашии ответят министры