В Оренбурге демонтируют старейший памятник Ленину

Оренбург, , 10:40 — REGNUM В Оренбурге объявлен аукцион по сносу памятника В. И. Ленину в одноимённом сквере. Начальная цена лота составляет 183 580 рублей. Победителя тендера определят 13 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года памятник огородили и заявили о его реставрации. Был проведён аукцион, цена лота составляла около 260 тыс. рублей. Подана одна заявка. Победитель должен детально обследовать памятник и разработать документацию на проведение работ по его сохранению.

Демонтаж будет осуществляться в рамках работ по сохранению объекта культурного наследия. Чтобы привести в порядок аварийный постамент, необходимо временно демонтировать скульптуру. На период ремонта фигура Ленина будет храниться на складе.

Добавим, вес скульптуры составляет 0,5 тонны. Перед сносом её обвяжут мягким материалом. Ликвидация сооружения производится путем демонтажа — разборки вручную с использованием средств малой механизации методом поэлементной разборки. Работы по демонтажу будут осуществляться в присутствии представителя проектной организации, который будет контролировать процесс во избежание повреждений демонтируемого объекта культурного наследия. Скульптуру вывезут на территорию Караван-Сарая, где она будет находиться под охраной на складе.

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