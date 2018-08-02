Учения российских военнослужащих проходят в Абхазии

Сухум, , 10:32 — REGNUM Масштабные тактические учения военнослужащих Российской Федерации начались в Абхазии. Об этом, как передает RT, информирует штаб Южного военного округа (ЮВО).

Мероприятия, в которых задействованы около 2,5 тыс. военнослужащих и более 600 единиц техники, проходят на полигоне российской военной базы.

Отмечается, что российские военные в ходе учений планируют уделить особое внимание отработке взаимодействия между артиллерийскими, танковыми, мотострелковыми и другими подразделениями в ходе обороны.

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