В Ростовской области леса защищают от пожаров

Ростов-на-Дону, , 10:29 — REGNUM В Ростовской области вновь продлён запрет на посещение лесов. Таким образом экологи пытаются защитить лесной фонд Донского региона от пожаров. Ограничение действует до 20 августа. В министерстве природных ресурсов и экологии не исключают, что режим ограничения может быть ещё продлён, сообщает ИА REGNUM 2 августа.

Запрет действует в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков. Согласно метеорологическим сводкам, на Дону ожидается чрезвычайная пожароопасность — IV и V класс.

«Ограничение распространяется и на въезд на территорию лесных участков транспортных средств, за исключением транспортных средств лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований и патрульных групп», — отмечают в ведомстве.

Основная причина пожаров — человеческий фактор. В связи с этим власти, экологи, общественники призывают жителей и гостей Ростовской области соблюдать правила пожарной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Ростовской области от пожара пострадала территория Усть-Донецкого лесничества, тогда на Дону было введено чрезвычайное положение. Огонь испепелил более 4,5 тыс. гектаров зелёных насаждений. Огнеборцы тушили пламя несколько суток. Была задействована авиация.

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