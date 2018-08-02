Очередная утечка данных: хакеры взломали сайт Reddit

Вашингтон, , 11:49 — REGNUM На имиджборде Reddit произошла утечка данных — неизвестные хакеры получили доступ к информации пользователей. Об этом говорится в официальном заявлении администрации сайта.

Представители ресурса заметили взлом 19 июня. Проверка показала, что хакеры получили доступ к адресам электронной почты и паролям пользователей. Кроме того, они перехватили все публичные сообщения за период с 2005 по 2007 годы, а также частично получили доступ к истории личной переписки пользователей. Скомпрометированные аккаунты всё ещё действуют, но их обладателям отправили письма с инструкцией об изменении пароля.

Злоумышленники также взломали аккаунты некоторых сотрудников Reddit. При этом они получили доступ к системе только в режиме чтения, поэтому не смогли внести в неё никаких изменений. Сейчас сотрудники сайта выясняют, какие еще данные оказались во владении киберзлоумышленников.

Представители Reddit сообщили об инциденте правоохранительным органам, которые начали расследовать произошедшее. Кроме того, администраторы форума усилили защиту своих систем и ввели двухфакторную аутентификацию для доступа к конфиденциальным данным. Всем пользователям Reddit предложили сбросить пароль и настроить подтверждение входа в приложение с помощью кода, который отправляется по SMS на мобильный телефон.

Reddit — один из самых крупных и популярных в мире сайтов. По данным Alexa Internet, он занимает шестое место по посещаемости, по данным SimilarWeb — 25-е. Каждый месяц Reddit посещает более 2 млрд человек. На социальном новостном ресурсе зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую информацию в интернете. Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта.

Читайте ранее в этом сюжете: Американские пользователи обсуждают «бессмертного русского»