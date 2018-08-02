В РФ оправдан призывник, не явившийся к месту «альтернативной службы»

Волгодонск, Ростовская область, , 10:13 — REGNUM Призывник, не явившийся к месту альтернативной гражданской службы (АГС), оправдан в Российской Федерации. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

"В Ростовской области вынесен … оправдательный приговор по делу о неявке к месту АГС призывника или ее оставлении», — передает вещатель.

По данным издания, молодой человек, который должен был прибыть на службу в дом-интернат для престарелых и инвалидов «Эдип» города Энгельса (Саратовская область), в установленный срок не приехал. В ходе расследования выяснилось, что руководители интерната не могут предоставить призывнику общежитие, снимать для него квартиру оказалось дорого.

Молодой человек обратился в суд, который вынес приговор не в его пользу, а военкомат передал документы призывника в СКР. Позже суд в Волгодонске все же оправдал призывника, поскольку дом-интернат не обеспечил его жильем. Кроме того, умысла избежать службы в действиях молодого человека обнаружено не было.