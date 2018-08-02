В Шанхае повысили уровень угрозы из-за тайфуна «Джондари»

Шанхай, Китай, , 10:06 — REGNUM Метеорологический центр Шанхая повысил уровень погодной опасности до «желтого» и объявил штормовое предупреждение в связи с приближающимся тайфуном «Джондари», передает 2 августа издание Shine News.

Специалисты отмечают, что тайфун находится примерно в 490 км к юго-востоку от Шанхая и развернется в полную силу только к утру пятницы. Действие «Джондари» на суше будет сопровождаться проливными дождями и ветром скоростью до 82 км/час.

Ранее этот тайфун обрушился на несколько районов Японии, приведя к многочисленными разрушениям и травмам у 24 человек. Тысячи японцев были эвакуированы в укрытия, десятки тысяч домов остались без электричества.

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