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В Шанхае повысили уровень угрозы из-за тайфуна «Джондари»

Общество

Местные власти готовятся принять новый удар стихии

В Шанхае повысили уровень угрозы из-за тайфуна «Джондари»
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Надвигающийся тайфун

Шанхай, Китай, 2 августа 2018, 10:06 — REGNUM  Метеорологический центр Шанхая повысил уровень погодной опасности до «желтого» и объявил штормовое предупреждение в связи с приближающимся тайфуном «Джондари», передает 2 августа издание Shine News.

Специалисты отмечают, что тайфун находится примерно в 490 км к юго-востоку от Шанхая и развернется в полную силу только к утру пятницы. Действие «Джондари» на суше будет сопровождаться проливными дождями и ветром скоростью до 82 км/час.

Ранее этот тайфун обрушился на несколько районов Японии, приведя к многочисленными разрушениям и травмам у 24 человек. Тысячи японцев были эвакуированы в укрытия, десятки тысяч домов остались без электричества.

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