С флагами ВДВ вышел глава Пскова на утреннюю ходьбу

Псков, , 10:06 — REGNUM Глава Пскова Иван Цецерский на традиционную утреннюю ходьбу сегодня, 2 августа, вышел в тельняшке и с флагами ВДВ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такую фотографию он опубликовал в своём личном аккаунте в социальной сети Instagram.

Он отметил, что посвящает сегодняшнюю ходьбу «всем тем, кто висел на стропах под куполом парашюта, ветеранам и всем десантникам, их родным и близким».

https://www.instagram.com/p/Bl9upm4Axzl/

Отметим, что сам Цецерский с 1989 по 1996 годы служил в 76-й гвардейской Черниговской воздушно-десантной дивизии. Награждён медалью Суворова.

Иван Цецерский увлекается скандинавской ходьбой и регулярно публикует отчёты об этом в Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пскове День ВДВ отметят традиционным шествием десантников. Также в городе пройдёт праздничный концерт. Началась празднование с торжественного молебна у храма Святого благоверного князя Александра Невского.

Напомним, в Пскове особенно любят праздник «крылатой пехоты» и в этот день чествуют военнослужащих 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, дислоцированной в городе.

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