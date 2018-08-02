В Подмосковье отремонтировано 73% дорог от плана 2018 года

Красногорск, , 10:30 — REGNUM Дорожные службы Подмосковья выполнили 73% от общего плана ремонта дорожной сети на 2018 год. Об этом заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства транспорта Подмосковья.

Сейчас асфальтобетонное покрытие заменено на 1720 региональных и муниципальных автодорогах Московской области.

«Сегодня на региональных дорогах укладка асфальтобетонного покрытия завершена на 351 участке общей протяженностью свыше 1530 километров, что составляет 85,5% от общего объема работ на региональной сети автодорог. Асфальтобетонное покрытие на муниципальной улично-дорожной сети обновлено на 1370 участках протяженностью 658 километров, что составляет 53% от плана ремонта муниципальных дорог на этот год», — отметил Тресков.

Самый большой объём ремонтных работ на муниципальной улично-дорожной сети с привлечением средств из бюджета Московской области был выполнен в городском округе Мытищи. Там обновили 117 дорог из 188 запланированных.

Тресков также добавил, что укладка асфальтобетонного покрытия на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья должна завершиться к 1 сентября 2018 года.

Напомним, ремонтировать дороги в регионе начали в 2017 году. В 2018 году на эти цели было направлено 19,9 млрд рублей, из них 11,5 млрд рублей — на ремонт региональной сети и 8,4 млрд рублей — на ремонт муниципальных автодорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три года в Подмосковье планируется перевести внутригородские и областные дороги на регламентный режим, когда, не дожидаясь образования ям, с дорог своевременно снимается верхний слой.

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