Четверг, 2 Августа 2018 года
11:20:57 МСК

В Подмосковье отремонтировано 73% дорог от плана 2018 года

Общество

В ремонте дорог региона задействовали около 3 тыс. единиц техники и 9 тыс. дорожных рабочих

Красногорск, 2 августа 2018, 10:30 — REGNUM  Дорожные службы Подмосковья выполнили 73% от общего плана ремонта дорожной сети на 2018 год. Об этом заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства транспорта Подмосковья.

Сейчас асфальтобетонное покрытие заменено на 1720 региональных и муниципальных автодорогах Московской области.

«Сегодня на региональных дорогах укладка асфальтобетонного покрытия завершена на 351 участке общей протяженностью свыше 1530 километров, что составляет 85,5% от общего объема работ на региональной сети автодорог. Асфальтобетонное покрытие на муниципальной улично-дорожной сети обновлено на 1370 участках протяженностью 658 километров, что составляет 53% от плана ремонта муниципальных дорог на этот год», — отметил Тресков.

Самый большой объём ремонтных работ на муниципальной улично-дорожной сети с привлечением средств из бюджета Московской области был выполнен в городском округе Мытищи. Там обновили 117 дорог из 188 запланированных.

Тресков также добавил, что укладка асфальтобетонного покрытия на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья должна завершиться к 1 сентября 2018 года.

Напомним, ремонтировать дороги в регионе начали в 2017 году. В 2018 году на эти цели было направлено 19,9 млрд рублей, из них 11,5 млрд рублей — на ремонт региональной сети и 8,4 млрд рублей — на ремонт муниципальных автодорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три года в Подмосковье планируется перевести внутригородские и областные дороги на регламентный режим, когда, не дожидаясь образования ям, с дорог своевременно снимается верхний слой.

Читайте подробнее: В Подмосковье планируют запустить программу по превентивному ремонту дорог

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить