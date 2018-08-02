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Названы лучшие круизные направления в западной части Карибского бассейна

Общество

В топ-3 рейтинга также входят город Сьенфуэгос (Куба) и Косумель (Мексика)

Гавана, 2 августа 2018, 09:52 — REGNUM  Одним из лучших направлений для круизного туризма в западной части Карибского бассейна является столица Кубы Гавана. Об этом сообщает интернет-портал Cruise Critic, ссылающийся на мнение экспертов.

«Основанная в 1519, Гавана к концу XVI века стала крупнейшим портом Карибского моря, — передает вещатель. — И сейчас, спустя столетия, можно сказать, что она является наиболее поразительным городом Карибского мор, особенно для граждан США, большая часть которых не могла свободно путешествовать на остров до 2016 года».

Отмечается, что в топ-3 рейтинга также входят город Сьенфуэгос (Куба) и Косумель (Мексика).

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Туризм
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