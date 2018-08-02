Правительство предлагает меры для борьбы с «серыми» техосмотрами

Москва, , 09:51 — REGNUM Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет инициатив, уточняющих проведение техосмотра автомобиля, а также введение ответственности за проведение техосмотра оператором без аккредитации.

Прежде всего, если законы найдут поддержку в самом правительстве, а затем в Госдуме и Совфеде, диагностическую карту будет возможно оформлять в электронном виде.

Также при прохождении техосмотра будет вестись фото‑ и видеофиксация процедуры — чтобы исключить профанацию.

Определяются требования к производственно-технической базе пункта техосмотра.

В правительстве настаивают на усилении административной ответственности всех участников системы техосмотра. В частности, для технических экспертов предусмотрена возможность назначения им административного наказания в виде дисквалификации. На них возлагается ответственность за несоответствие «пропущенного» автомобиля техтребованиям, они же и будут отвечать за неправильно заполненные документы.

Предлагается ввести уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации оператора технического осмотра.