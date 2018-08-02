Guardian: «Голубые каски» ООН насиловали женщин и детей по всему миру

Лондон, , 09:48 — REGNUM В Великобритании на канале Channel 4 был продемонстрирован документальный фильм, свидетельствующий о том, что за 15 лет около 1,7 тыс. женщин и детей пострадали по всему миру от сексуального насилия со стороны миротворцев ООН. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что лишь в прошлом году были преданы широкой огласке массовые случаи насилия над гражданским населением африканских стран, а также Боснии, Камбоджи и других государств со стороны «голубых касок» ООН.

В документальную картину включены интервью жертв сексуальных надругательств, в том числе о совершённых над ними преступлениях свидетельствуют дети 10−15 лет. По информации создателей фильма, в результате судебных разбирательств за 15 лет были лишены свободы в общей сложности 53 миротворца.

Напомним, 24 апреля в британских СМИ была опубликована информация о том, что миротворцы ООН из Непала столкнулись с обвинениями в изнасиловании в Южном Судане. По просьбе ООН Непал отправит группу следователей, которая займется изучением данных обвинений.

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