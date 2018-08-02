Следов пыток нет, сообщила Захарова в связи с убийством журналистов в ЦАР

Москва, , 09:46 — REGNUM Врачи не обнаружили следов пыток на телах убитых в Центрально-Африканской Республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам Захаровой, на телах погибших присутствуют только огнестрельные ранения. Добавим, комментарий поступил в связи с тем, что ранее СМИ сообщали о возможных допросах и пытках мужчин.

В свою очередь представитель миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (MINUSCA) Владимир Монтейро назвал распространенные заявления о пытках спекуляцией на смерти троих журналистов.

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