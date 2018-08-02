СК России завершил следствие по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга

Москва, , 09:32 — REGNUM Следователи СК России по особо важным делам завершили предварительное следствие по делу о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, сообщает 2 августа пресс-служба ведомства.

Обвинения 11 участникам террористической ячейки предъявлены в совокупности по 13 статьям УК РФ, включая совершение теракта. Следователям удалось выяснить, что преступное сообщество в 2013 году создал уроженец Киргизской Республики Сирожидин Мухтаров.

Оба взрывных устройства в день совершения теракта в метро пронес Акбаржон Джалилов. Одно из них смертник оставил на платформе станции «Площадь Восстания», а другое — пронес на себе, приведя в исполнение между станциями «Сенная площадь» и «Технологический Институт-1». Этот взрыв унес жизни 15 человек, еще 67 человек получили ранения разной степени тяжести.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы участникам уголовного судопроизводства для ознакомления.

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