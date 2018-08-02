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Названа причина временного запрета ввоза топлива в сектор Газа

Общество

На границе сектора Газа в последнее время не прекращаются акции протеста

Тель-Авив, 2 августа 2018, 09:31 — REGNUM  Министерство обороны Израиля с 2 августа текущего года вводит временный запрет на провоз топлива (бензин, газ) через КПП «Керем Шалом» в сектор Газа. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Отмечается, что данное решение принято из-за продолжающихся атак со стороны палестинских боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на границе сектора Газа в последнее время не прекращаются акции протеста и инциденты, в ходе которых вооруженные силы Израиля применяют оружие.

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