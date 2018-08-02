Китайские спасатели направили грузы для борьбы с паводком в Синьцзяне

Урумчи, Китай, , 09:20 — REGNUM Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая направило партию материалов для устранения последствий паводка в затопленные районы Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе страны, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Среди материалов содержатся палатки, раскладушки и одеяла. Помощь направлена на склады в Урумчи и Кашгаре. В целом ряде районов города Хами на востоке Синьцзяна 31 июля пришли мощнейшие ливни. Спасатели из министерства в настоящее время помогают бороться с последствиями ненастья и оценивают нанесенный ущерб.

Государственный метеоцентр предупреждал ранее о возможных сходах оползней вследствие проливных дождей на востоке Синьцзяна.

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