Компанию Facebook покинет руководитель по информационной безопасности

Менло-Парк, США, , 09:10 — REGNUM Руководитель по информационной безопасности компании Facebook Алекс Стэймос сообщил о том, что покинет свой пост 17 августа.

«Начиная с сентября я буду работать в Стэнфордском университете на постоянной основе в качестве преподавателя и исследователя», — написал он на своей странице в Facebook.

В своем обращении он указал, что рад работать с преданными и квалифицированными людьми, которые продолжат решать проблемы компании.

Напомним, Стэймос выступал за раскрытие информации о так называемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, однако его предложения не встретили отклика у руководства Facebook и коллег.

Читайте также: Facebook готовится к новым выборам в США