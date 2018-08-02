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Компанию Facebook покинет руководитель по информационной безопасности

Общество

Стэймос будет преподавать в Стэнфордском университете

Менло-Парк, США, 2 августа 2018, 09:10 — REGNUM  Руководитель по информационной безопасности компании Facebook Алекс Стэймос сообщил о том, что покинет свой пост 17 августа.

«Начиная с сентября я буду работать в Стэнфордском университете на постоянной основе в качестве преподавателя и исследователя», — написал он на своей странице в Facebook.

В своем обращении он указал, что рад работать с преданными и квалифицированными людьми, которые продолжат решать проблемы компании.

Напомним, Стэймос выступал за раскрытие информации о так называемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, однако его предложения не встретили отклика у руководства Facebook и коллег.

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