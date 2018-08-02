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В «зеленый пояс» Воронежа включат до 11 тыс. га лесного фонда

Общество

Итоговые предложения по созданию «зеленого пояса» губернатор поручил представить через три недели

Воронеж, 2 августа 2018, 09:05 — REGNUM  Максимальная площадь лесного фонда, которая может быть включена в границы лесопаркового зеленого пояса вокруг города Воронежа, составит 11 тыс. га. Об этом говорилось 1 августа на совещании, которое провел врио губернатора Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

На совещании обсуждались земельные участки, предлагаемые для включения в зеленый пояс из состава земель лесного фонда, а также нормативные затраты на их содержание. В частности, отмечалось, что в границах лесопаркового зеленого пояса должен действовать ограниченный режим природопользования и иной хозяйственной деятельности. В том числе такой режим действует и на тех территориях, которые располагаются в границах населенных пунктах — парках, лесных зонах и так далее. На территориях, входящих в состав лесопарковых зеленых поясов, также запрещено размещение отходов производства, использование токсичных препаратов и других действий.

На совещании обсуждались предполагаемые границы «лесного пояса», а также максимальная площадь лесного фонда, который войдет в его состав. По итогам совещания Александр Гусев дал поручение через три недели представить итоговые предложения по формированию зеленого пояса.

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Экологические проблемы крупных городов
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