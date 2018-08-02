NDI: За членство Грузии в ЕС – 81%, за членство в НАТО – 75%

Тбилиси, , 08:58 — REGNUM Курс правительства Грузии на вступление в Евросоюз приемлем для 81% респондентов, по информации американской организации NDI. Об этом говорится в исследованиях, проведенных по заказу данной НПО в стране в период с 23 июня по 8 июля текущего года.

Неприемлемой интеграция с ЕС оказалась для 12% опрошенных, а не знали ответа на вопрос 6%.

Самый низкий показатель сторонников курса на вступление в Евросоюз был зафиксирован в августе 2015 года (60%), а самый высокий — 85% — в ноябре 2013 года. По сравнению с результатами предыдущего, мартовского опроса, число сторонников интеграции с ЕС возросло на 5%.

Что касается вступления Грузии в НАТО, в ходе июньского опроса это направление поддержали 75% респондентов, тогда как еще в марте одобряли интеграцию с НАТО лишь 62% опрошенных. А самым высоким число сторонников евроатлантической интеграции было в ноябре 2013 года (более 80%). По данным последнего опроса, неприемлемо вступление в НАТО для 17% респондентов, а не знают ответа на вопрос — 8%.

Результаты очередного опроса общественного мнения представители тбилисского офиса NDI обнародовали 1 августа.