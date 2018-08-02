Грузия движется в неправильном направлении — опрос

Тбилиси, , 08:56 — REGNUM Грузия движется в неправильном направлении, заключили авторы исследований, которые по заказу американской организации NDI проводились в стране в период с 23 июня по 8 июля текущего года.

Отвечая на вопрос «В каком направлении развивается Грузия?», только 2% респондентов выбрали ответ «В действительно правильном направлении», 17% сочли это направление «в основном правильным», по мнению 36%, страна вообще не меняется, 23% считают, что Грузия развивается в основном в неправильном направлении, а 17% уверены, что она «действительно развивается неправильно». 4% не знали ответа на вопрос, а 1% отказались отвечать на него.

По данным аналогичных опросов за предыдущие годы, падение доверия населения к верности выбранного правительством страны курса началось с 2014 года. Если в ноябре 2013 года более 50% респондентов NDI считали, что страна развивается правильно, то в апреле 2014 года такого мнения придерживались уже менее 40% опрошенных, спустя год их число приблизилось к 20%. В 2016—2017 годах направление развития Грузии одобряли 26−30% респондентов, а в марте текущего года эту позицию фиксировали 30% опрошенных. Параллельно сокращению числа тех, кто считает направление развития страны правильным, росло число критически настроенных граждан. В апреле 2015 года впервые за всю историю проводимых NDI опросов число тех, кто считает направление развития Грузии неправильным, достигло 38% и превысило как число тех, кто считает это направление неправильным, так и тех, по мнению которых в стране вообще ничего не меняется.

Самым главным национальным вопросом 51% опрошенных назвали рабочие места, 32% — нищету, 28% — рост цен и инфляцию, 28% — пенсии, 24% — территориальную целостность, 21% — доступное медицинское обслуживание, 17% — зарплаты, 15% — образование, 10% — права человека, 10% — отношения с Россией. Отметим, что проблема рабочих мест за все годы проводимых NDI опросов всегда устойчиво занимала первое место в списке важнейших национальных вопросов. А проблема территориальной целостности, которая в 2009—2010 годах стояла на втором месте, постепенно уступила позиции другим, более важным, по мнению респондентов, вопросам.

По мнению респондентов, за последние 10 лет в Грузии улучшилась ситуация только в вопросах свободы слова (46% опрошенных дали положительный ответ на этот вопрос), доступности медицинского обслуживания (43%) и прав женщин (39%). Большинство опрошенных сочло, что ситуация в сферах образования, прав меньшинств не изменилась. А что касается коррупции, судебной системы, рабочих мест, преступности, бедности, территориальной целостности и роста цен, большая часть респондентов считает, что в этих вопросах ситуация ухудшилась.

Результаты очередного опроса представители тбилисского офиса NDI обнародовали 1 августа.