Крупную турбазу на Байкале закрыли из-за отсутствия разрешений

Иркутск, , 08:42 — REGNUM В Иркутской области туристическая база «Байкалов Острог» на озере Ольхон приостановила свою работу. Решение о запрете эксплуатации зданий, как жилых, так и нежилых, на территории места отдыха вынес Ольхонский районный суд. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры 2 августа.

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Ограничения наложены на 39 строений. 18 из них — двухэтажные жилые здания, 12 — неэксплуатируемые. Также в этот список попали административное здание, баня, кухня и ресторан, спортзал, конференц-зал и два корпуса для персонала.

Как пояснили в надзорном ведомстве, такие меры были приняты в качестве обеспечения по гражданскому иску. Как оказалось, сам туристический комплекс построен по проекту, не имеющему положительного заключения государственной экспертизы. А это является нарушением федерального закона «Об охране озера Байкал». Кроме того, все объекты на базе отдыха были возведены и использовались без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

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Также туристическая база «Байкалов Острог» не получила разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Обязанность устранить нарушения природоохранного законодательства возложена на ООО «Сергит».

"Информация дается для предупреждения туристов, желающих воспользоваться услугами указанной базы отдыха», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года на самом крупном острове озера Байкал — Ольхон — сгорела туристическая база. Пожар произошел в двухэтажном доме, который был переоборудован владельцем под туристическую базу. В момент пожара в доме находились 16 человек. Среди них были восемь граждан Южной Кореи, четверо граждан Китая, а также четверо сотрудников турбазы. Погибли два человека.

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