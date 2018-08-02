Бегство в реальность: китайская актриса пропала из социальных сетей

Пекин, , 08:43 — REGNUM Известная китайская актриса Фань Бинбин перестала проявлять активность в социальных сетях после того, как распространились слухи о проведении в ее отношении расследования по подозрению в неуплате налогов, сообщает 2 августа Associated Press.

Прежде актриса вела активную деятельность в социальных сетях, однако после 2 июня ее страница не обновлялась. Последняя запись повествует о работе благотворительного фонда Фань Бинбин.

Напомним, китайская актриса снялась в десятках фильмов в своей стране, однако мировую известность ей принесла роль в картине «Люди икс: Дни минувшего будущего», где она исполнила роль Блинк.

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