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До самого отсталого района Синьцзяна в Китае провели скоростную магистраль

Общество

Её строительство началось в марте 2015 года

Урумчи, Китай, 2 августа 2018, 08:35 — REGNUM  Открытая 1 августа скоростная магистраль до города Хотань связала последний округ Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая на северо-западе страны с современной китайской сетью транспортной инфраструктуры, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Скоростная автомагистраль, связывающая уезд Каракаш с Хотанем, простирается на 74 км. Она является веткой национального шоссе G30, которое, в свою очередь, связывает города Ляньюньган на востоке Китая с Хоргошем на китайско-казахстанской границе. Её строительство началось в марте 2015 года.

Новое скоростное шоссе на 17 км короче, чем предыдущая дорога, и сокращает время поездки между указанными выше городами с двух часов до сорока минут. Скорость движения по новой дороге составляет 120 км/ч.

Отметим, что Хотань является одним из самых бедных районов Китая. Город расположен на юге Синьцзяна, который известен своим враждебным климатом и рельефом, что крайне затрудняет процесс любого строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа во Внутренней Монголии, районе Китая, завершилось строительство первой скоростной железной дороги на севере страны.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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