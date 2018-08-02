Смертность выросла на 2,5%, а рождаемость упала на 3,3%: итоги Татарии

Казань, , 08:30 — REGNUM За первое полугодие 2018 года в Татарии количество родившихся относительно такого же периода 2017 года уменьшилось на 3,3%, а число умерших, наоборот, увеличилось на 2,5%. Татарстанстат подвёл демографические итоги за январь-июнь 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным органов статистики, за январь-июнь 2018 года в республике родились 22 769 детей, что на 708 меньше, чем за такой же период 2017 года — 23 477. Управление записи актов гражданского состояния кабинета министров Татарии между тем за этот же период приводит другие цифры — «зарегистрировано 23 005 актов о рождении, что на 723 акта меньше (3%) соответствующего периода 2017 года». Управление также уточняет, что 51,3% новорожденных (11 813) — мальчики, а 11 192 — девочки. За полгода родилось 257 пар двойняшек и восемь пар тройняшек.

Самый большой спад рождаемости отмечался в Набережных Челнах — на 4,1% (до 3493 новорожденных). Для сравнения, в Казани показатель составлял 1,1%, здесь родились 10 407 детей.

«В районах республики отмечено уменьшение регистрации числа актов о рождении на уровне 4,7%», — уточнили в ведомстве, добавив, что 16% от общего числа зарегистрированных детей в регионе появились на свет в неполных семьях.

В муниципалитетах самое большое снижение рождаемости относительно первого полугодия 2017 года было в Тукаевском районе — на 29,1% (с 189 до 134 новорожденных), а наибольший прирост демонстрировал Новошешминский район — на 59,5% (с 37 до 59).

Умерших в регионе за рассматриваемый период, по данным Татарстанстата, было зарегистрировано 23 297 против 22 720 в январе-июне 2017 года. Данные управления несколько отличаются, по ним за рассматриваемый период было составлено 23 327 актов о смерти — на 2,6% больше. Из них 50,1% пришлось на мужчин и 49,9% — на женщин.

«В г. Казани количество регистраций смерти в сравнении с уровнем шести месяцев 2017 года увеличилось на 1,3%. В г. Набережные Челны отмечено увеличение на уровне 4,5%, в районах республики — на 2,9%», — отметили в управлении.

Хуже всего ситуация обстояла за этот период в Апастовском районе — прирост смертности на 16,9% (с 153 до 177). А вот существенный спад данного показателя отмечался в Пестречинском районе — на 24,5% (с 212 до 160).