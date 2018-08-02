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Новые дорожные знаки могут появиться в России

Общество

Новая редакция Правил дорожного движения (ПДД) вступила в силу в РФ с 1 июля

Москва, 2 августа 2018, 08:17 — REGNUM  Новые дорожные знаки для велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса — «Велосипедная зона» и «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса» — могут появиться в Российской Федерации. Об этом сообщил РИА Новости представитель Минтранса.

По словам источника, данный проект уже рассматривает правительство Российской Федерации.

При этом представитель Минтранса добавил, что в ведомство не поступало инициатив относительно введения таких дорожных знаков, как: «Способ парковки», «Трамвайная полоса», «Диагональный переход» и «Следующий перекресток».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая редакция Правил дорожного движения (ПДД) вступила в силу в РФ с 1 июля. Речь идёт о постановлении правительства № 832 от 12 июня 2017 г., которое вносит в ПДД ряд новых знаков. Новые знаки обозначают зоны, куда транспортным средствам с «грязным» выхлопом запрещено въезжать.

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