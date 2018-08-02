На фермах Пекина применили «интеллектуальные души» для охлаждения коров

Пекин, , 07:54 — REGNUM «Интеллектуальная» система распыления воды используется на фермах в пригородах Пекина для охлаждения коров и увеличения надоев молока, сообщает 1 августа издание Beijing Daily.

Коровы в виду особенностей их физиологического строения крайне тяжело переносят жару, что с приходом высоких температур негативно влияет на производство молока и иммунитет к болезням. В связи с этим специальные пульверизационные установки были использованы некоторыми пекинскими фермерскими хозяйствами для недопущения описанных выше негативных последствий.

Специальная «интеллектуальная» система была разработана Пекинской станцией экологического мониторинга за животноводством, а затем применена фермами в пекинском округе Яньцин. Система способна мониторить температуру и влажность в коровниках, точно определять месторасположение коров и динамично подавать воду для охлаждения коров в зависимости от температуры и влажности воздуха. Такой подход, как утверждают специалисты, позволяет экономить до 50% воды.

Отмечается также, что благодаря новой системе в сравнении с прошлым годом выросло производство молока на молочных фермах с 1000 коровами, что в денежном эквиваленте выражается в дополнительных прибылях в размере до 100 тыс. юаней ($14,68 тыс. в месяц).

Напомним, что аномальная жара обрушилась на северные районы Китая в начале августа. Особенно страдают провинции Ляонин, Хубэй, а также город центрального подчинения Чунцин, Синьцзян-Уйгурский автономный район и Внутренняя Монголия.

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