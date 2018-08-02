До похолодания в Москве осталось два дня

Москва, , 07:39 — REGNUM Жаркая погода в Москве продержится еще два дня, до вечера 3 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Сегодня в Москве и столичном регионе ожидается до +30°С, без осадков. Небо будет преимущественно солнечным, при этом ветер ожидается слабым — 3−8 м/c. В ночное время температура опустится до +15…+17°С.

Небольшое похолодание в столицу придет уже в ближайшие выходные — его принесут облака и кратковременные дожди. А с понедельника, 6 августа, температура воздуха опустится до +20…+25°С.

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