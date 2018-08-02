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Код «синий»: Китай ожидает прихода 12-го за год тайфуна «Джондари»

Общество

Предполагается, что он настигнет китайского побережья между городом Сяншань провинции Чэцзян и городом Цидун провинции Цзянсу утром 3 августа

Пекин, 2 августа 2018, 07:33 — REGNUM  Китайская метеообсерватория объявила 1 августа «синий» уровень погодный опасности в связи с тайфуном «Джондари», который начал усиливаться по мере приближения к восточным прибрежным районам Китая, сообщает агентство Синьхуа.

«Джондари» станет уже 12-м в Китае тайфуном за год. Предполагается, что он настигнет китайского побережья между городом Сяншань провинции Чэцзян и городом Цидун провинции Цзянсу утром 3 августа. По состоянию на 15:00 по местному времени 1 августа глаз «Джондари» находился в 445 км от побережья близ города Чжоушань провинции Чжэцзян.

Напомним, что Китай еще не успел оправиться от последствий прихода тайфуна «Ампил», который в июле этого года обрушился на Китай и нанес многомилионный экономический ущерб, а также вынудил сотни тысяч человек временно покинуть свои жилища.

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