В Екатеринбурге нашли способ борьбы с нелегальными свалками

Екатеринбург, , 07:31 — REGNUM В Екатеринбурге экологи нашли способ борьбы с несанкционированными свалками. В местах скопления мусора расставляют фотоловушки — средства фиксации нарушений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Борьбу с нелегальными свалками усилила городская инспекция охраны окружающей среды. Используются переносные приспособления для фото и видеофиксации величиной с упаковку от мобильного телефона. На них фиксируют автомашины и водителей, которые нелегально привозят мусор.

Уже есть первые результаты. Информация о нарушителях передана в соответствующие органы. До конца года под постоянный видеоконтроль возьмут все несанкционированные свалки.