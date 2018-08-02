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В Екатеринбурге нашли способ борьбы с нелегальными свалками

Общество

Расставляют фотоловушки

Екатеринбург, 2 августа 2018, 07:31 — REGNUM  В Екатеринбурге экологи нашли способ борьбы с несанкционированными свалками. В местах скопления мусора расставляют фотоловушки — средства фиксации нарушений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Борьбу с нелегальными свалками усилила городская инспекция охраны окружающей среды. Используются переносные приспособления для фото и видеофиксации величиной с упаковку от мобильного телефона. На них фиксируют автомашины и водителей, которые нелегально привозят мусор.

Уже есть первые результаты. Информация о нарушителях передана в соответствующие органы. До конца года под постоянный видеоконтроль возьмут все несанкционированные свалки.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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