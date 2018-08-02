Прокуратура проверила авиакомпанию «Якутия» и обнаружила нарушения

Якутск, , 07:27 — REGNUM В связи с частыми задержками рейсов авиакомпания «Якутия» привлечена к административной ответственности. Об этом сообщает 2 августа пресс-служба Восточно-Cибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что в мае авиаперевозчик «допустил 24 случая задержки авиарейсов более чем на два часа», причём данные задержки не были связаны с метеорологическими условиями либо иными требованиями обеспечения безопасности полетов.

«Причинами задержек, как правило, являлось отсутствие у авиакомпании в конкретной ситуации резервного воздушного судна или непредоставление резервного воздушного судна в связи с его неисправностью, что является нарушением Воздушного кодекса РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

В надзорном ведомстве добавили, что авиакомпания, как юридическое лицо, была привлечена к административной ответственности «за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий предусмотренных лицензией».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о задержках вылета пассажиров авиакомпании «Якутия» из Омска в Анапу, из Якутска в Новосибирск и в Красноярск, а также из Анапы в Якутск и из Якутска в Симферополь.

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