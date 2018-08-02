Столкновение BMW Федора Смолова с дорожным ограждением попало на видео

Краснодар, , 07:19 — REGNUM Ночная авария, произошедшая в Краснодаре 1 августа на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Вишняковой, в которой засветился футболист «Краснодара» и нападающий сборной России Фёдор Смолов, попала на видео.

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Момент столкновения автомобиля BMW M5 First Edition с забором зафиксировала камера видеонаблюдения (0:27, в правом верхнем углу). Видно, что водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в несколько секций дорожного ограждения.

Видео опубликовано: Кубанские новости

Как сообщало ИА REGNUM, дорожная переделка, в которую попал нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов, произошла в Краснодаре накануне, 1 августа. Смолов находился за рулём автомобиля BMW M5 First Edition стоимостью 9 млн рублей, которую он весной подарил своей девушке. Спутать машину с другими практически невозможно — этот автомобиль был выпущен специальной ограниченной серией в 400 экземпляров, а в России в продажу поступило всего 20 таких авто. В результате аварии никто не пострадал. А вот машину придется чинить, у нее серьёзно повреждён кузов.

Добавим, что администрация кубанской столицы намерена направить в адрес виновника аварии «досудебную претензию с требованием возместить нанесенный ущерб», сообщает «Кубань 24». Кроме того, водитель скрылся с места ДТП и не вызвал автоинспекторов. За это, по закону, ему грозит лишение водительских прав.

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