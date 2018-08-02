Российских сотрудников СМИ допрашивали перед убийством — СМИ

Банги, , 07:13 — REGNUM Трое российских сотрудников СМИ, тела которых были обнаружены в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) 31 июля, перед преступлением были похищены и допрошены. Об этом сообщает центральноафриканское издание Palmares Centrafrique со ссылкой на собственные источники.

По мнению источников издания, повстанцы одной из местных группировок несут ответственность за нападение на российских журналистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля в ЦАР были найдены тела трех российских журналистов со следами насильственной смерти. В настоящее время местные правоохранители ведут поиски причастных к нападению злоумышленников.

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