В Бурятии насчитали 13 очагов бешенства животных – ситуация неблагоприятная

Улан-Удэ, , 06:59 — REGNUM В Бурятии сложилась неблагоприятная ситуация по бешенству животных, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении ветеринарии.

По данным ведомства, причиной бешенства в Бурятии являются больные дикие лисы и собаки. На сегодняшний день диагноз подтверждён у 50 животных, в том числе у 47 диких лис и трёх собак.

По состоянию на конец июня текущего года в регионе зарегистрировано 13 очагов бешенства животных, в том числе девять — в Тарбагатайском районе, два — в Иволгинском, по одному в Селенгинском и Заиграевском. В управлении ветеринарии уточнили, что неблагополучных пунктов — девять: шесть в Тарбагатайском районе, два — в Иволгинском, по одному — в Селенгинском и Заиграевском. Угрожаемые зоны: Тарбагатайский, Селенгинский, Иволгинский, Заиграевский районы.

В июне текущего года зарегистрирован 321 случай укусов, в том числе 211 человек пострадали от укусов собак, 18 — от укусов кошек, двое — от укусов других животных. 167 укусов нанесено домашними собаками, владельцев 64 собак найти не удалось. После проведения карантинных мероприятий 115 собак вакцинировали, семь животных усыпили.

Всего зарегистрирован 231 пострадавший, в том числе 101 ребёнок и 130 взрослых. Чаще всего собаки и кошки кусали людей в Заиграевском районе (30 укусов собаками, четыре — кошками, пострадали 18 взрослых и 16 детей).

«Ситуация по бешенству в Бурятии неблагоприятная и требует большого внимания», — сделали вывод в республиканском управлении ветеринарии.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне текущего года власти Бурятии озвучили план мероприятий по предотвращению распространения бешенства у животных. В частности, глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что необходимо усилить работу по предотвращению распространения бешенства и отлову безнадзорных собак.

При этом в республиканском правительстве тогда заверили, что «ситуация улучшается» и Джидинский, Закаменский, Бичурский районы уже «оздоровлены от бешенства».

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