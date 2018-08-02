Патрульные не позволят посетителям Пекинского зоопарка вредить животным

Пекин, , 06:45 — REGNUM Пекинский зоопарк проведет совместное с сотрудниками управления городским хозяйством патрулирование с целью недопущения нанесения посетителями зоопарка вреда животным при кормлении, сообщает 1 августа издание Beijing Daily.

Заместитель директора зоопарка Цзюй Хунбо заявил, что тем, кто кормит животных в запрещенным местах, будет выписан штраф в размере от 50 до 100 юаней согласно внутренним правилам учреждения. Задачей патруля является заставить граждан вести себя надлежащим образом.

Проблема заключается в том, что пища для животных, которыми их кормят работники зоопарка, надлежащим образом сбалансирована, в то время как то, что дают посетители, нарушает баланс, а это, в свою очередь, наносит вред здоровью животных. Так, в 2015 году в Шанхайском зоопарке умерли три оленя после того, как им скормили несъедобные вещи, включая пластиковые пакеты, брошенные посетителями.

С середины июля текущего года в Пекинском зоопарке было зафиксировано 300 случаев кормления животных в ненадлежащих местах даже несмотря на то, что посетителей предупреждают этого не делать всеми возможными способами. Специально для того, чтобы удовлетворить желание посетителей покормить животных, были созданы специальные зоны для кормления под присмотром работников учреждения.

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