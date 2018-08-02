Четверг, 2 Августа 2018 года
06:43:00 МСК

Куртку Хана Соло выставили на аукцион

Общество

За нее надеятся выручить не менее 1 млн фунтов стерлингов

Лондон, 2 августа 2018, 05:55 — REGNUM  Куртку, которую носил Харрисон Форд в роли героя киносаги Хана Соло в пятом эпизоде «Звездных войн», выставили на аукцион в Лондоне, сообщает BBC.

Организаторы аукциона ожидают, что лот уйдет с молотка не менее чем за один миллион фунтов стерлингов. Также сообщается, что для фанатов «Звездных войн» на аукционе будет еще один лот — шлем штурмовика из четвертого эпизода киносаги «Новая надежда», за который организаторы надеются выручить не менее 60 тыс. фунтов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня на аукционе в США ушел с молотка за $550 тыс. муляж пистолета Маузер К96, загримированный под бластер DL-44, который принадлежал герою Харрисона Форда в шестом эпизоде киносаги. Лот выкупила сеть музеев Рипли.

Читайте ранее в этом сюжете: Бластер Хана Соло продали на аукционе за $550 тысяч

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аукционы предметов искусства и исторических раритетов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить