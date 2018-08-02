Шесть претендентов в мэры Якутска уже зарегистрированы избиркомом

Якутск, , 05:34 — REGNUM Избирком Якутска продолжает решать, кто из представивших документы претендентов в главы города будет зарегистрирован кандидатом. Допуск до участия в избирательной кампании пока получили шесть человек из двенадцати, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта ТИК Якутска.

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Участвовать в борьбе за кресло мэра будут предприниматель Владислав Теппор (ЛДПР), спикер гордумы Якутска Александр Саввинов («Единая Россия»), бизнесмен Сергей Асютин («Партия ветеранов России»), председатель республиканского общественного движения «Сир» Иван Степанов («Справедливая Россия»), директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный («Партия роста») и директор ПКК «Аэроторгсервис» Сардана Авксентьева.

Пока не получили регистрации депутат Госсобрания Якутии Владимир Фёдоров («Родина»), генеральный директор ООО «Точка взаимодействия» Олег Желнин, сотрудник республиканской больницы №2 Михаил Лукин, предприниматель Игорь Любарский («Патриоты России») и заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степан Подаруев («Честно»).

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Как сообщало ИА REGNUM, Михаилу Лукину не удалось собрать необходимое количество подписей (минимум 895), в регистрации ему скорее всего откажут. Под вопросом и участие в выборах Владимира Фёдорова — к собранным партией «Родина» подписным листам у избиркома возникли претензии.

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