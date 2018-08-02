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CNN: В США могут отменить досмотры пассажиров в небольших аэропортах

Общество

Данная инициатива позволит экономить ежегодно до $115 млн

Вашингтон, 2 августа 2018, 05:23 — REGNUM  Администрация транспортной безопасности (АТБ) США рассматривает возможность отмены досмотра пассажиров в более чем 150 малых и средних по размеру аэропортах в стране, сообщает CNN со ссылкой на представителей службы.

Сообщается, что, в случае принятия инициативы, в маленьких и средних по размеру аэропортах, авиапарк которых составляют самолеты с 60 или менее посадочных мест, могут отменить досмотры пассажиров и их багажа. Подчеркивается, что эта инициатива позволит экономить ежегодно до $115 млн, которые можно направить на обеспечение безопасности крупных аэровокзалов.

Согласно данным CNN, пассажиров и их багаж на таких рейсах будут досматривать только по прибытии в большие аэропорты. Однако эксперт телекомпании по вопросам терроризма Пол Крюкшенк считает, что угроза теракта может быть и в малых аэропортах.

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Авиатерроризм
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