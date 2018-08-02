Учёные выяснили, из чего состоит пыль в Красноярске

Красноярск, , 05:17 — REGNUM В Институте экологии и географии (ИЭиГ) Сибирского федерального университета (СФУ) исследуют химический состав мелкодисперсной пыли, присутствующей в атмосфере города Красноярска. Учёным уже удалось выяснить, что среди частиц размером более 5 мкм доминируют частицы минералов (кварца, алюмосиликатов), источником которых являются рыхлые отложения, распространённые на территории краевого центра.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СФУ, ссылаясь на слова директора ИЭиГ Руслана Шарафутдинова, ранее в Красноярске этот важный вопрос практически не изучался. Первый доклад был представлен 27 июля 2018 года на заседании экологического штаба в Красноярске.

Частики пыли имеют размер от 2,5 до 200 микрон.

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По информации Руслана Шарафутдинова, почти все грунты в городе потенциально «готовы к пылению». Они попадают в атмосферу под воздействием техники или ветра. Этому, например, способствуют строительные работы, передвижение транспорта, некачественная уборка улиц.

«Однако немалая доля пылинок в своём составе содержит углерод, серу, хлор, соединения азота, что может указывать на их техногенную природу. Весьма интересно будет изучить состав мелкодисперсных частиц зимой, особенно в период НМУ (неблагоприятный метеоусловий — прим. ИА REGNUM )«, — прокомментировал учёный.

Он подчеркнул, что для человека опасна любая пыль, но самую большую опасность представляет именно мелкодисперсная. Поэтому, чтобы предотвратить высокую запылённость атмосферы Красноярска, в городе необходима регулярная влажная уборка улиц в сухой период года. Также помогут вывоз с улиц загрязнённого снега, плотное озеленение вдоль транспортных магистралей, мероприятия по пылеподавлению при проведении строительных работ.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Красноярск является городом-миллионником с серьёзными экологическими проблемами. В 2017 году красноярцы прожили под «чёрным небом» (в неблагоприятных метеоусловиях, когда над городом опускается густой смог — прим. ИА REGNUM ) 43,5 дня, в 2016-м, по уточнённым данным, — 61 день.

Несколько раз горожане выходили на митинги «За чистое небо». Две акции протеста состоялись в 2017 году, в них в общей сложности приняли участие порядка 2,7 тыс. человек. Третий митинг прошёл в апреле 2018 года. Организаторы сообщили об участии в нём 3 тыс. человек, однако по информации ряда местных СМИ к акции протеста присоединились около 1,5−2 тыс. человек.

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Тем временем власти региона утверждают, что в Красноярске и в крае в целом ведётся активная работа по улучшению экологической обстановки. Тем более что о проблеме известно федеральным властям.

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