Спасибо ЭКО: В Челябинске родился «юбилейный» младенец

Челябинск, , 05:21 — REGNUM Сотый новорожденный, зачатый методом ЭКО, появился на свет в Челябинском областном перинатальном центре, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«В учреждении родился сотый младенец, зачатый методом ЭКО, в собственном отделении вспомогательных репродуктивных технологий», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что отделение вспомогательных репродуктивных технологий центра работает с ноября 2016 г. За это время здесь проведено 982 завершенных цикла ЭКО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле врачам ГБУЗ «Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины» удалось спасти жизнь жителю города Копейска (Челябинская область), сделав ему эндоскопическое стентирование трахеи.

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