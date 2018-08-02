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Спасибо ЭКО: В Челябинске родился «юбилейный» младенец

Общество

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий центра работает с ноября 2016 года

Челябинск, 2 августа 2018, 05:21 — REGNUM  Сотый новорожденный, зачатый методом ЭКО, появился на свет в Челябинском областном перинатальном центре, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«В учреждении родился сотый младенец, зачатый методом ЭКО, в собственном отделении вспомогательных репродуктивных технологий», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что отделение вспомогательных репродуктивных технологий центра работает с ноября 2016 г. За это время здесь проведено 982 завершенных цикла ЭКО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле врачам ГБУЗ «Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины» удалось спасти жизнь жителю города Копейска (Челябинская область), сделав ему эндоскопическое стентирование трахеи.

Читайте подробнее: Второе дыхание: Жителя Челябинской области спасла операция на трахее

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