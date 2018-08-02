Крупнейшая экскурсия на боевые корабли ВМФ НОАК проходит на востоке Китая

Фучжоу, Китай, , 03:58 — REGNUM Народно-освободительная армия Китая открыла четыре свои крупнейшие военные корабли для посещения в городе Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Мероприятие продлится с 30 июля по 1 августа в порту Шиху и станет крупнейшим по масштабу, когда общественность могла бы посетить столько военных кораблей ВМФ НОАК в одном месте.

В частности, желающие могут взойти на ракетный крейсер Чанчунь, корвет Цюаньчжоу, который называют «Морским тигром», танкодесантный корабль Уишань и большой десантный корабль-амфибию Цзинганшань. Жаркая погода не отвратила приехавших издалека взглянуть на военные корабли. За первые два «дня открытых дверей», корабли посетили более 14,5 тыс. человек, а к обеду 1 августа их число перевалило за 20 тыс.

«Китайский флот прошел через ежегодные изменения… Мы набрали огромную мощь на нашем пути к осуществлению мечты строительства Китая и его военной мощи», — заявил У Ин, который вступил в ВМФ КНР в 1978 году, когда началась реформа открытости Дэн Сяопина, продолжающаяся дои сих пор.

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Напомним, что 1 августа 2018 года в Китае празднуется 91-й День рождения Народно-освободительной армии Китая. Специально для того, чтобы ощутить военный дух, гражданским открыли около 600 казарм военнослужащих разных родов войск по всей стране.

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